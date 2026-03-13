Un paraíso natural en Santa Bárbara reúne más de 600 especies de plantas y hospedaje entre la naturaleza

En Santa Bárbara de Heredia existe un lugar donde el ruido de la ciudad parece desaparecer entre árboles, flores y senderos verdes. Allí florece el Jardín Botánico El Arca, un espacio natural que se ha convertido en uno de los rincones más sorprendentes de la zona.



Este jardín es considerado la casa del jardín botánico más diverso de Centroamérica, con más de 600 especies de plantas que llenan el paisaje de color, aromas y vida.



El proyecto comenzó de forma sencilla, casi como un gesto personal. Una colección de plantas reunidas por amor a la naturaleza. Con el paso del tiempo, esa pasión fue creciendo hasta transformarse en un impresionante jardín botánico abierto al público.



Hoy, quienes visitan El Arca pueden recorrer senderos rodeados de exuberante vegetación, descubrir una encantadora casa del árbol y encontrar rincones tranquilos bañados por el sol. La presencia de animales y la diversidad de plantas convierten el recorrido en una experiencia cercana con la naturaleza.



El lugar también ofrece una vista privilegiada hacia el Gran Área Metropolitana. Desde sus miradores naturales es posible contemplar el paisaje del Valle Central mientras se respira aire fresco y se disfruta de la tranquilidad del entorno.



Además de su riqueza natural, el jardín cuenta con un restaurante donde los visitantes pueden almorzar rodeados de vegetación. La entrada al jardín tiene un costo de ₡4.500, pero el recorrido es gratuito para quienes decidan disfrutar de una comida en el restaurante.



Uno de los aspectos que lo distingue es la posibilidad de hospedarse dentro del jardín. Es uno de los pocos espacios de este tipo que ofrece alojamiento, permitiendo a los visitantes extender su experiencia y despertar entre árboles, naturaleza y el canto de las aves.



Si desea conocer más sobre este lugar y recorrer sus senderos naturales, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

