Un museo en Cartago guarda las historias que ayudaron a construir la antigua capital

En el segundo día de la serie La ruta turística definitiva de Cartago, el recorrido continúa con una parada que permite comprender mejor la historia y la identidad de la antigua capital.



Se trata del Museo Municipal de Cartago, un espacio que se ha consolidado como uno de los principales guardianes del patrimonio cultural, social y arquitectónico de la provincia.



Ubicado en el distrito Oriental, este museo invita a los visitantes a recorrer la memoria de la ciudad a través de exposiciones, documentos y manifestaciones artísticas que revelan cómo Cartago ha evolucionado a lo largo del tiempo.



Un edificio con historia



El museo funciona en un edificio que también forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.



Se trata de la antigua Comandancia de Cartago, una construcción levantada durante la administración del presidente Ricardo Jiménez (1910-1914) y diseñada por el arquitecto español Luis Llach.



Con el paso de las décadas, el inmueble cambió de función. Lo que alguna vez fue un espacio administrativo terminó transformándose en un lugar dedicado a preservar y compartir la historia de la provincia.



Finalmente, el 23 de abril de 2010, el edificio abrió sus puertas como Museo Municipal de Cartago, con el objetivo de acercar a la comunidad a la memoria histórica y cultural del cantón.



Arte, historia y cultura en un solo lugar



Hoy el museo alberga exposiciones permanentes y temporales que recorren distintos momentos de la historia cartaginesa.



Entre sus salas se encuentran muestras artísticas, piezas históricas y espacios donde la música y otras expresiones culturales acompañan la experiencia de los visitantes.



La misión del museo es clara: conservar, investigar y difundir el patrimonio tangible e intangible de Cartago, para que las nuevas generaciones puedan comprender las historias que han moldeado la provincia.



Cada recorrido permite descubrir detalles sobre la evolución del cantón, la vida cotidiana de sus habitantes, su arquitectura y la obra de artistas locales que han contribuido al desarrollo cultural de la región.



Un portal al conocimiento



Dentro del museo también funciona la Biblioteca Digital y Virtual Municipal, una iniciativa que amplía el alcance educativo del espacio cultural.



Este portal ofrece acceso gratuito a recursos electrónicos y materiales académicos que pueden ser consultados por estudiantes, investigadores y público en general.



El objetivo es facilitar herramientas para la formación académica, la investigación y la docencia, convirtiendo al museo no solo en un espacio de exposición, sino también en un centro de aprendizaje.



Un plan cultural para toda la familia



El Museo Municipal de Cartago abre sus puertas de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y ofrece un atractivo adicional para quienes visitan la ciudad: la entrada es gratuita.



Esto lo convierte en una parada ideal para turistas, familias y estudiantes que desean profundizar en la historia local sin costo alguno.



Para obtener más información o coordinar visitas, el museo dispone de los siguientes contactos:

Correo: [email protected]

Teléfono: (506) 2591-1374



Esta es la segunda parada de La ruta turística definitiva de Cartago, una serie de reportajes que recorre distintos puntos de la provincia para descubrir sus historias, su patrimonio y sus espacios culturales.



Si desea conocer más detalles sobre este recorrido, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

