Un joven de Barva transforma máscaras y bicicletas en oportunidades de vida

En Barva, Heredia, hay un joven que combina arte, trabajo y perseverancia en cada proyecto que emprende. Jesús Smith, de 26 años, es conocido en la comunidad como El Negrito, un apodo que lo acompaña con cariño mientras construye su propio camino a partir del esfuerzo diario.



Sus raíces limonenses se reflejan en su energía y en su vínculo con la cultura popular. La relación con el arte comenzó casi por casualidad, mientras participaba bailando en una cimarrona. Entre música, máscaras y tradición descubrió una inquietud creativa que con el tiempo se transformó en una pasión. Hoy elabora máscaras artesanales que reflejan identidad cultural, color y dedicación.



Cada pieza que crea lleva detalles trabajados con paciencia. Para él, el arte es una forma de mantener vivas expresiones tradicionales y al mismo tiempo abrir nuevas oportunidades.



Su espíritu emprendedor no se limita a la artesanía. Jesús también repara bicicletas para vecinos y amigos. Aprendió observando tutoriales en YouTube y practicando una y otra vez hasta dominar el oficio. Sus manos arreglan llantas, cadenas y frenos, pero también ayudan a que muchas personas vuelvan a rodar con tranquilidad.



Además, trabaja como repartidor de comida en motocicleta, una labor que le exige largas jornadas, pero que asume con determinación. Para él, el trabajo representa dignidad y orgullo. Cada esfuerzo lo acerca un poco más a sus metas personales.



Los valores que lo guían los aprendió de su madre. Responsabilidad, respeto y perseverancia forman parte de la base que sostiene su vida y su proyecto personal. Su objetivo es seguir creciendo sin perder la humildad que lo caracteriza.



Quienes deseen conocer más sobre su arte o sus servicios pueden comunicarse al 6396-9257.



Conozca más sobre la historia de Jesús Smith y su trabajo en el video que acompaña esta nota en la portada del artículo.

