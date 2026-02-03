Un encuentro vecinal con oración y comida marcó el inicio de año en San Isidro de Heredia

El inicio del año reunió a vecinos de San Isidro de Heredia en una casa del lugar, donde la fe y la vida comunitaria se hicieron presentes en un ambiente sencillo y profundamente humano. Rodeados por el sonido y el andar tranquilo de las gallinas, los asistentes participaron en un encuentro marcado por la tradición y la esperanza.



La oración estuvo a cargo de doña Rosa Andrade, adulta mayor y reconocida rezadora del barrio, quien guió el rezo con la experiencia y la devoción que la caracterizan, convocando a la reflexión y al agradecimiento colectivo entre los presentes.



Tras el momento espiritual, la mesa se convirtió en el punto de encuentro. Doña Nena Barrientos fue la encargada de la comida, preparada con dedicación y sabor casero. Los platos compartidos y la mesa abierta reflejaron la hospitalidad propia de la comunidad rural y la importancia del alimento como espacio de unión.



El encuentro concluyó con un tiempo dedicado a la conversación y la convivencia, donde las sonrisas, las anécdotas y el intercambio cercano fortalecieron los lazos entre los vecinos. En medio de ese entorno campestre, la jornada dejó claro que la fe también se construye desde la cercanía, el diálogo y el compartir cotidiano.



Para conocer más detalles de este encuentro y revivir el ambiente que marcó el inicio del año en San Isidro de Heredia, se invita al lector a repasar el reportaje en el video que aparece en la portada de este artículo.

