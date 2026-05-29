Un día, Dominick vio bailar a alguien en silla de ruedas y decidió que él también podía hacerlo

Cuando la música comienza a sonar, Dominick Montoya sonríe. Y por unos minutos, pareciera que todo desaparece: las limitaciones, el cansancio, los diagnósticos. Solo queda él… y la danza.

Dominick tiene 12 años y nació con distrofia muscular de Duchenne, una condición genética que afecta progresivamente los músculos. Sin embargo, lejos de permitir que eso definiera su vida, encontró en el arte una manera de sentirse libre.

El día que todo cambió

Su madre, Rebecca Montoya, recuerda perfectamente el momento que transformó la vida de su hijo.

Ambos asistieron a una actividad organizada por la embajada de Qatar, donde conocieron a un hombre llamado Lucho Flores, quien también utiliza silla de ruedas. La conversación fluyó con rapidez y, según recuerda Rebecca, la calidez y el positivismo de Lucho fueron inmediatos. Su mensaje para Dominick fue simple, pero poderoso: nunca rendirse y seguir siempre sus sueños.

Poco después de conversar, Lucho se alejó mientras comenzaba un acto cultural. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba.

Cuando la música empezó a sonar, quien apareció danzando frente a todos fue el mismo Lucho. Dominick quedó completamente sorprendido. Ver a una persona en silla de ruedas expresarse de esa manera sobre un escenario le demostró algo que nunca olvidaría: que sí era posible.

Inspirado por aquel encuentro, Dominick comenzó a asistir a clases de danza. Un año y medio después, ya cuenta con una coreografía completa que presenta junto a sus compañeros del grupo. En la danza contemporánea encontró mucho más que una actividad artística: halló una forma de expresarse, de sentirse libre y de demostrar que los sueños también pueden bailarse.

Su madre y su abuela han sido pilares fundamentales en este proceso. Ambas lo apoyan de manera incondicional y celebran cada paso que da, tanto sobre el escenario como fuera de él.

Porque para ellas, Dominick no solo danza. También inspira. Y mientras la música siga sonando, él seguirá encontrando maneras de volar a su manera.

Le invitamos a conocer la historia completa de Dominick en el reportaje que encuentra en el video de la portada de este artículo.

