Un curso en Tibás prepara a personas con discapacidad intelectual para trabajar en masoterapia

En el cantón de Tibás, un nuevo proyecto de formación inclusiva busca abrir puertas en el ámbito laboral para personas con discapacidad intelectual. Se trata de un curso de masoterapia y técnicas básicas de masaje que pretende brindar herramientas concretas para que sus participantes puedan proyectarse en un oficio con demanda y desarrollar mayor autonomía.



La iniciativa responde a la necesidad de generar espacios de capacitación accesibles y adaptados, donde el aprendizaje se vincule con oportunidades reales de empleo. A través de un enfoque práctico, el programa permite que las personas participantes adquieran conocimientos en terapia física básica y masaje, habilidades que podrían convertirse en una fuente de ingresos a futuro.



El curso es impartido por la fisioterapeuta Rebeca Zamora, encargada del proceso formativo. Según explica, el objetivo principal es dotar a los estudiantes de herramientas útiles y adaptadas a sus capacidades, de manera que puedan desempeñarse en un oficio que requiere destreza manual, constancia y atención al detalle.



Las clases se desarrollan todos los jueves, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., y el programa completo consta de 10 lecciones. Esta es la primera vez que en Tibás se implementa una capacitación de este tipo, lo que marca un avance significativo en materia de inclusión y acceso a formación técnica para la población con discapacidad intelectual.



Más allá del aprendizaje de técnicas de masaje, el curso busca fortalecer la confianza, la autoestima y la independencia de los participantes. El proceso formativo demuestra que, con acompañamiento adecuado y oportunidades reales, la discapacidad no limita el talento ni las ganas de desarrollarse profesionalmente.



Las personas interesadas en formar parte del curso o en obtener más información pueden inscribirse mediante el WhatsApp institucional 8542-0000.



Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo y conocer de cerca esta experiencia formativa en Tibás.

