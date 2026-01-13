Un amor que baila al ritmo del tiempo en San Cayetano
Don José Joaquín Cambronero, de 79 años, y doña Patricia Muñoz, de 71, demuestran que el amor verdadero no envejece, sino que se fortalece con los años.
En una casa centenaria de San Cayetano, en San José, vive una historia que inspira y conmueve. Don José Joaquín Cambronero, de 79 años, y doña Patricia Muñoz, de 71, demuestran que el amor verdadero no envejece, sino que se fortalece con los años (ver video adjunto).
Cada mañana comienza con música y baile, una tradición que los llena de energía y alegría. Luego, comparten momentos de creatividad dedicándose a las manualidades, antes de cumplir con otro de sus grandes compromisos: el servicio en la iglesia, donde entregan su tiempo y corazón a la comunidad.
Al finalizar el día, disfrutan de la tranquilidad del hogar, sentados frente al televisor, siempre juntos, como lo han estado durante cinco décadas de matrimonio.
Son padres de tres hijos y orgullosos abuelos de dos nietos, quienes ven en ellos un ejemplo de unión, respeto y cariño. Este año celebran 50 años de casados, una historia marcada por la complicidad, la fe y la certeza de que el amor siempre debe ocupar el primer lugar.
Don José Joaquín y doña Patricia se consideran un matrimonio feliz. Su mayor deseo es que Dios les conceda salud para seguir compartiendo la vida, bailando juntos y escribiendo, día a día, nuevos capítulos de esta hermosa historia de amor.