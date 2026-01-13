Un amor que baila al ritmo del tiempo en San Cayetano

En una casa centenaria de San Cayetano, en San José, vive una historia que inspira y conmueve. Don José Joaquín Cambronero, de 79 años, y doña Patricia Muñoz, de 71, demuestran que el amor verdadero no envejece, sino que se fortalece con los años (ver video adjunto).

Cada mañana comienza con música y baile, una tradición que los llena de energía y alegría. Luego, comparten momentos de creatividad dedicándose a las manualidades, antes de cumplir con otro de sus grandes compromisos: el servicio en la iglesia, donde entregan su tiempo y corazón a la comunidad.

Al finalizar el día, disfrutan de la tranquilidad del hogar, sentados frente al televisor, siempre juntos, como lo han estado durante cinco décadas de matrimonio.

Son padres de tres hijos y orgullosos abuelos de dos nietos, quienes ven en ellos un ejemplo de unión, respeto y cariño. Este año celebran 50 años de casados, una historia marcada por la complicidad, la fe y la certeza de que el amor siempre debe ocupar el primer lugar.

Don José Joaquín y doña Patricia se consideran un matrimonio feliz. Su mayor deseo es que Dios les conceda salud para seguir compartiendo la vida, bailando juntos y escribiendo, día a día, nuevos capítulos de esta hermosa historia de amor.