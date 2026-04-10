Ujarrás convoca a generaciones en una romería marcada por la memoria

En Paraíso de Cartago, la fe vuelve a ponerse en movimiento con una de las tradiciones más arraigadas del país: la romería a Ujarrás. Cada año, cientos de personas emprenden un recorrido de aproximadamente 11 kilómetros desde la iglesia de Paraíso hasta las ruinas, en una caminata que no solo se mide en distancia, sino en memoria, promesas y gratitud.



Entre quienes participan está Alexandra Sánchez, una devota que, como muchos otros, encuentra en este trayecto un espacio de conexión espiritual. Sin embargo, su vínculo con la romería va más allá de caminar. Desde hace más de 30 años, su familia abre las puertas de su casa para recibir a los romeros, ofreciéndoles alimentos y bebidas de manera gratuita. En medio del cansancio y el calor, ese gesto se convierte en un punto de descanso, pero también en una expresión concreta de comunidad.



La romería a Ujarrás tiene raíces que se remontan a 1666. Aunque en sus primeros años fue una práctica intermitente, con el paso del tiempo logró consolidarse como una tradición anual a partir de 1920. Desde entonces, ha crecido hasta reunir a generaciones enteras que encuentran en esta caminata una forma de mantener viva su fe.



Este 2026, la celebración adquiere un significado particular. Se conmemoran 70 años de la Coronación Pontificia de la Virgen de Ujarrás, realizada el 27 de abril de 1955, un hito que fortaleció la devoción hacia esta advocación mariana.



La Virgen de la Limpia Concepción del Rescate de Ujarrás, considerada la más antigua de Costa Rica, llegó al país en 1565. Desde entonces, su historia ha permanecido entrelazada con la identidad religiosa y cultural de quienes, año tras año, recorren este camino.

Este 2026 el recorrido original fue suspendido por parte del Comité Municipal de Emergencias de Paraíso, debido a la presencia de colmenas en zonas aledañas, sin embargo, la familia Sánchez asegura que el próximo año volverá a abrir las puertas de su hogar a todos los romeros que decidan retomar su camino de fe.



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