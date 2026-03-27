Todo listo en Zarcero para cinco días dedicados al chiverre y a la tradición costarricense

En Zarcero, la cuenta regresiva ya comenzó. La comunidad de Laguna se prepara para recibir una nueva edición de la Feria Nacional del Chiverre, una actividad que, con el paso de los años, ha dejado de ser solo un evento local para convertirse en un punto de encuentro para visitantes de todo el país.



La edición 2026 se realizará del 26 al 30 de marzo, manteniendo una tradición que se remonta al año 2003 y que hoy reúne a productores, emprendedores, instituciones y familias en torno a uno de los frutos más representativos de la gastronomía costarricense. La organización está a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de Laguna de Alfaro Ruiz, con el respaldo de vecinos y actores locales que sostienen el evento año tras año.



El escenario principal será la plaza de deportes de Laguna y sus alrededores, un espacio que ha tenido que adaptarse al crecimiento de la feria, donde incluso los parqueos resultan insuficientes ante la alta asistencia. La actividad se desarrolla en fechas cercanas a Semana Santa y culmina en el Domingo de Ramos, un momento en el que el chiverre cobra especial relevancia en la cocina tradicional.



Más allá del evento, el chiverre representa una historia que atraviesa generaciones. Su nombre proviene del vocablo náhuatl tzilicayotli, que significa “calabaza blanca”, y su consumo en el país tiene raíces precolombinas. Con la llegada de la caña de azúcar durante la colonia, surgieron las mieles que hoy forman parte de la tradición culinaria costarricense.



En Zarcero, este fruto también tiene un peso económico importante. El cantón se posiciona como el principal productor nacional, con más de 20 hectáreas cultivadas. Cada planta puede generar varios frutos de gran tamaño, lo que permite abastecer tanto el consumo local como la industria panadera en distintas regiones del país.



La feria, sin embargo, no se limita a la producción agrícola. Es el resultado de una evolución comunitaria que comenzó décadas atrás con actividades como la Feria de las Flores y otros encuentros agrícolas. Fue en 2003 cuando se consolidó bajo su nombre actual, y en 2005 se relanzó como una expoferia avalada por el Instituto Costarricense de Turismo, lo que fortaleció su alcance.



A esto se suma un compromiso con prácticas responsables, orientadas a reducir el impacto ambiental y promover un uso más eficiente de los recursos, en línea con la visión de desarrollo sostenible del cantón.



Si desea conocer más detalles sobre esta feria y ver cómo se vive esta tradición en Zarcero, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

