Toca en las calles para pagar sus estudios: la historia de Kendall Álvarez

A sus 18 años, Kendall Álvarez se ha convertido en un referente de esfuerzo y amor por la música. Con su violín al hombro, recorre la Avenida Central de San José y el parque de Alajuelita, donde cientos de personas se detienen a escucharlo.



Toca con entrega. Su música no solo alegra el ambiente, también es su forma de ganarse la vida y financiar sus estudios. Ya sea en la calle o como parte de un mariachi, cada presentación es una muestra de su talento y determinación.



Quienes lo escuchan lo describen como un joven con una habilidad extraordinaria y una energía que inspira. Muchos lo buscan, lo graban, lo aplauden y hasta lo recomiendan.



Kendall ha demostrado que cuando hay pasión, las circunstancias no son impedimento. Él eligió el violín como camino, y aunque no sea fácil, lo recorre con dignidad y constancia. Conozca su historia en el video que aparece en la portada de este texto.



Si desea contratarlo, puede comunicarse al 7151-2218 o seguirlo en Instagram como @varez_violin.