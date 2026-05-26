Tiene más estilo que la mayoría de motociclistas: el perro 'biker' que conquista Santa Ana

En las calles de Santa Ana hay un motociclista que siempre llama la atención. Lleva casco, chaleco y guantes. También tiene cuatro patas y una cola que no deja de moverse. Su nombre es Roco, un french poodle de seis años que se ha convertido en toda una sensación por acompañar a su dueño en moto.

Un motociclista desde cachorro

Su dueño, Fran Lagos, cuenta que la historia comenzó prácticamente desde el primer día. Cuando recogió a Roco siendo apenas un cachorro, lo llevó a casa en motocicleta y, para sorpresa de todos, el pequeño nunca mostró miedo. Todo lo contrario: desde entonces, cada vez que escucha el motor encenderse, Roco se emociona porque sabe que viene un paseo.

Con el tiempo, Fran comenzó a vestirlo como un verdadero motociclista. Casco, guantecitos y chaleco forman parte del look que hoy hace que más de uno frene en medio de la calle solo para verlo pasar. Y aunque parezca un personaje salido de una película, quienes lo conocen aseguran que Roco disfruta profundamente cada recorrido.

Más allá de lo llamativo de su apariencia, Roco se ha convertido en un símbolo de alegría para quienes se lo encuentran en Santa Ana. La gente le toma fotografías, lo saluda y, muchas veces, lo reconoce antes que a la moto que lo transporta. Porque en Santa Ana hay motociclistas que llaman la atención... y luego está Roco.

Para conocer más sobre la historia de este singular copiloto, no se pierda el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

