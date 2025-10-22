Tata y Tita: la dupla que reparte alegría por las calles de San Isidro de Heredia

Por las calles de San Isidro de Heredia, un silbato anuncia alegría. Cuando se escucha a lo lejos, los vecinos saben que viene Tata con su inseparable compañera: su bicicleta Tita.

Tata se ha convertido en un personaje querido por la comunidad. No es raro ver a los vecinos salir de sus casas solo para saludarlo con una sonrisa. Incluso los perros del barrio le ladran emocionados cuando lo ven pasar. Y es que, donde está Tata, hay buena vibra asegurada (ver video adjunto).

Tata y Tita no solo recorren su comunidad; también han participado en desfiles de boyeros, pasacalles navideños y hasta en topes, llevando siempre su espíritu alegre y su singular estilo. En una ocasión, incluso fue reconocido como el ciclista mejor vestido del evento, un premio que recibió con orgullo y humildad.

Pero Tata no se detiene ahí. Tiene un sueño claro: llevar a Tita hasta el Arenal. Un viaje largo, pero no imposible para alguien con tanta determinación y amor por la carretera.

Su consejo para quienes lo saludan en el camino es sencillo, pero poderoso: “Disfrute la vida… ¡Y ojalá en bicicleta!”.

En San Isidro de Heredia, todos coinciden: el día mejora cuando se escucha el silbato a lo lejos. Porque donde están Tata y Tita, siempre hay sonrisas, alegría… y una buena dosis de esperanza sobre ruedas.