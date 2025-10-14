Tarot: el cabrito que se ganó a Tibás a paso tranquilo

En Tibás, entre el tráfico y las compras del día, una imagen detiene miradas: un cabrito camina con suéter por las aceras, guiado por su dueña.

Se llama Tarot y, con sus paseos diarios, se convirtió en figura reconocible del cantón y de las redes sociales. Su propietaria, Jeannette Vega, lo integra a su rutina: lo alimenta con cuidado, lo pasea y le dedica atención constante. Juntos recorren el distrito como una dupla habitual para comerciantes y transeúntes. El alcance digital llegó con fotografías y videos que multiplicaron su historia.

Más allá de la notoriedad, Jeannette plantea una meta: viajar con Tarot y llevar un mensaje de respeto y responsabilidad hacia los animales. Cada salida deja un rastro de sonrisas y también una invitación a la conciencia: observar, comprender y cuidar a los seres que nos rodean.

Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.