Superó la polio y hoy recorre Aserrí en su buggy reparando zapatos

En el corazón de Aserrí, Don Mauro Fallas convirtió su historia personal en ejemplo de constancia. Desde niño enfrentó una prueba que marcaría su vida: la polio le dejó una discapacidad física. Sin embargo, lejos de permitir que esa condición determinara su futuro, decidió que sería el punto de partida para construirlo con sus propias manos.



Aprendió el oficio de zapatero y transformó su hogar en un taller donde cada reparación refleja disciplina y trabajo honrado. Con el paso de los años, el pequeño espacio se consolidó como un punto de referencia para quienes buscan arreglos bien hechos y un trato cercano.



Su espíritu emprendedor lo llevó a dar un paso más. Con esfuerzo, adquirió un buggy que adaptó para recoger y entregar los zapatos que repara. El vehículo, más que un medio de transporte, representa independencia y creatividad. Gracias a él, ofrece un servicio más cómodo para sus clientes y amplía el alcance de su trabajo en la comunidad.



Quienes lo conocen lo describen como un trabajador constante, optimista y siempre dispuesto a compartir palabras de ánimo. Don Mauro no solo repara calzado; su historia recuerda que las dificultades pueden transformarse en impulso cuando hay determinación.



Desde Aserrí, su ejemplo trasciende el oficio. Demuestra que el trabajo honrado y la perseverancia pueden abrir oportunidades incluso cuando el camino parece cuesta arriba. Quienes deseen apoyar su emprendimiento o contratar sus servicios pueden comunicarse al 8758-3006.



Para conocer más sobre la historia de Don Mauro Fallas y ver cómo funciona su servicio móvil en Aserrí, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

