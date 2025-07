Su misión no es vender zapatos, sino apoyar el talento de un amigo de toda la vida

A sus 69 años, Isaías Cruz camina con dignidad por las calles de Curridabat, en San José, llevando en sus manos más que zapatos: lleva una historia de amistad, esfuerzo y compromiso.



Desde hace siete años, este ciudadano de oro se dedica a vender sandalias y zapatos escolares hechos a mano. Lo hace no por necesidad personal, sino para impulsar el trabajo artesanal de un amigo, también adulto mayor, que encuentra en ese oficio una forma de mantenerse activo y útil.



Cada par que Isaías ofrece, a un valor de ₡10.000, representa no solo la calidad del producto, sino también la voluntad de servir a los demás. Su labor es un testimonio de que nunca es tarde para trabajar con propósito y entregar lo mejor de uno mismo.



Quienes se cruzan con él no solo encuentran calzado duradero, sino también palabras amables, una sonrisa honesta y la inspiración de alguien que sigue construyendo sueños con cada paso.



Si desea apoyarlo o conocer más sobre su labor, puede contactarlo al 6340-1561.

Repase el reportaje completo en el video disponible en la portada de este artículo.