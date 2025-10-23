Sheilin, la joven herediana que vende “apretados gourmet” con sabor y alegría

Por las calles de Heredia centro camina todos los días Sheilin Alvarado, una joven emprendedora que, con una hielera llena de helados caseros, se ha ganado el cariño de los transeúntes. No solo por refrescarlos con un apretado, sino porque reparte sonrisas y buena energía en cada esquina (ver video adjunto).

En su casa prepara los helados que ella misma describe como “apretados gourmet”, porque no se trata de recetas comunes: Sheilin combina sabores, experimenta con ingredientes originales y cuida la presentación como ningún otro en la zona. Cada apretado tiene su propio sello, que lo hace único y diferente.

Ese espíritu emprendedor, cuenta, lo heredó de su padre, quien le repetía que “la plata está en la calle”. Inspirada en esa enseñanza, decidió caminar con su hielera y convertir cada venta en una oportunidad para crecer.

Su sueño es grande: ahorrar lo suficiente para abrir un local propio, fundar su propia cadena de helados y llegar a tener puntos de venta en todo el país. Y mientras ese día llega, sigue recorriendo las calles heredianas con una hielera repleta de sabor, creatividad y mucha alegría.