Por Juan Carlos Zumbado | 2 de noviembre de 2022, 18:55 PM

“Shakira” tiene una casa en Tortuguero desde hace 10 años. Viajamos hasta este pueblo de Pococí, Limón, para comprobarlo y... ¡Es cierto! Bueno, se trata de Antonio Rivas, pero su apodo es el nombre de la cantante colombiana, así que no mentimos.

Rivas es oriundo de San José, pero hace una década se fue a vivir cerca de ese parque nacional para vender pipas con un carretillo que él mismo armó, y ahí le dieron el apodo por moverse como la diva latina.

Además, tiene una particularidad: pese al calor de la zona, siempre anda con traje entero y corbata, dice que para estar bien presentado.



No tiene hijos, pero es muy enamorado, así que todavía no descarta encontrar al amor de su vida. No nos compartió su edad, pero sí supera los 40 años.

Conozca a "Shakira" en el video adjunto.