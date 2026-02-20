Sebastián Durango se fajó limpiando el parque de Tibás y esto fue lo que descubrió

Sebastián Durango decidió ponerse en los zapatos de quienes, todos los días, cuidan los espacios públicos que la comunidad disfruta. En el Parque Central de Tibás conoció a Alejandro Segura, integrante del equipo de mantenimiento municipal, quien asumió por un día el rol de jefe del reportero durante la sección Estoy Picado.



Entre escobas, herramientas y largas jornadas de limpieza, Sebastián vivió de cerca el trabajo que implica mantener en buen estado este punto de encuentro para las familias tibaseñas. La experiencia no solo puso a prueba su resistencia física, sino que también le permitió comprender la importancia de una labor que muchas veces pasa desapercibida.



Durante la semana, apenas dos personas se encargan del mantenimiento completo del parque. Desde muy temprano inician su jornada para garantizar que el lugar permanezca limpio, ordenado y listo para recibir a vecinos y visitantes. Se trata de un esfuerzo constante que sostiene uno de los espacios más utilizados por la comunidad.



Más allá del reto físico, la experiencia dejó una enseñanza clara: detrás de cada área verde bien cuidada hay manos trabajadoras que, desde el silencio, hacen posible que otros disfruten del entorno. Un trabajo esencial que pocas veces se ve, pero que todos valoran cuando el parque luce en buenas condiciones.



Si desea conocer cómo le fue a Sebastián Durango en esta jornada y descubrir el esfuerzo que implica mantener este espacio en óptimas condiciones, puede repasar el reportaje completo en el video que está en la portada.

