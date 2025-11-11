Sebastián Durango se adentró en el yoga con perros y encontró un inesperado sosiego en Heredia

No es una clase de yoga común. En el estudio, las colchonetas están dispuestas en círculo y, entre ellas, varios perros se acomodan tranquilamente junto a sus humanos. Algunos bostezan, otros estiran las patas y otros simplemente observan con curiosidad mientras la voz suave de la instructora guía la sesión.



Marcela Castro, fundadora de Costa Rica Doga, creó este espacio donde personas y perros comparten mucho más que ejercicio: comparten calma, respiración y conexión. “El objetivo es que ambos humano y perro se relajen y se fortalezcan juntos, tanto física como emocionalmente”, explica Castro con una sonrisa.



El periodista Sebastián Durango decidió probar esta modalidad y se unió a una de las clases. “Fue increíble ver cómo mi perro respondía a la energía del grupo. En los estiramientos, parecía que también encontraba su propio ritmo”, cuenta entre risas.



Costa Rica Doga ofrece clases presenciales y virtuales, lo que facilita que más personas puedan sumarse a la experiencia sin importar dónde se encuentren. La propuesta forma parte de una tendencia global que busca integrar a las mascotas en prácticas de autocuidado y bienestar emocional.



Al final de la clase, los ladridos se mezclan con los suspiros. Los perros descansan y los humanos sonríen. En Heredia, el yoga ya no se practica en soledad: ahora se realiza acompañado de amor, pelaje y una profunda sensación de paz.



Repase la experiencia completa en el video que aparece en la portada de este artículo.

