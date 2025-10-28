Sebastián Durango cambió el micrófono por un monociclo y las risas no faltaron

En San Isidro de Heredia no solo hay aire fresco y montañas verdes, también hay talento callejero que sorprende y saca sonrisas. Esta vez, la sección “Yo me Apunto” tuvo como protagonista al periodista Sebastián Durango, quien aceptó un reto tan divertido como desafiante: seguirle el ritmo a Nuni, un malabarista herediano que domina el arte del circo con una naturalidad admirable.



Desde el primer momento, las risas fueron parte del espectáculo. El primer reto consistió en hacer malabares con bolitas, y aunque Sebastián lo intentó con toda su energía, pronto descubrió que no era tan sencillo como parecía. Luego vinieron las clavas, que subieron el nivel de dificultad… y también el número de errores.



Pero lo más impresionante fue el turno del monociclo. Con un equilibrio tambaleante, pero mucho entusiasmo, Sebastián intentó mantenerse sobre una sola rueda. Y cuando parecía haber superado el mayor obstáculo, Nuni lo sorprendió con un último desafío: manejar una mini bicicleta que parecía más un juguete que un vehículo. El resultado fue inevitable: carcajadas de principio a fin.



Al final de la jornada, Nuni —con la generosidad de un buen maestro— le dio un 8 de 10 al periodista por su esfuerzo y valentía. Este talentoso artista herediano aprendió el oficio de su padre y hoy recorre el país compartiendo su talento en espectáculos llenos de alegría y color.



Si desea disfrutar de su trabajo o contratarlo, puede seguirlo en Instagram como @Nunimyla o escribirle al WhatsApp 6035-2586. Una vez más, “Yo me Apunto” demuestra que salirse de la rutina vale la pena… especialmente si es para reírse tanto como lo hicieron junto a Nuni.



Podés revivir la experiencia completa en el reportaje disponible en la portada de este artículo.

