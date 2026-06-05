Sandra Ugalde lleva 18 años cosiendo los trajes folclóricos que visten la identidad de Costa Rica

Mientras muchos preservan las tradiciones desde un escenario, Sandra Ugalde lo hace detrás de una máquina de coser. Desde San Pedro de Poás, en Alajuela, esta madre de tres hijos lleva 18 años creando vestuarios folclóricos que llenan de color, identidad y orgullo las presentaciones culturales en Costa Rica.

Su pasión por la costura la llevó a fundar Majuske, una empresa dedicada a confeccionar trajes que resaltan las raíces y costumbres del país. Cada diseño es elaborado con cuidado, atendiendo cada detalle para que quienes los usan puedan representar con orgullo la riqueza de la cultura costarricense.

A través de su trabajo, Sandra no solo impulsa su emprendimiento, sino que también contribuye a mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad nacional.



Para conocer más detalles de la historia de Sandra y ver de cerca el trabajo que realiza en Majuske, no se pierda el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.



Para contactarla puede llamar al 8331-3787.

