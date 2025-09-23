San Pedro tiene un héroe cotidiano: Óscar Vargas y la alegría que reparte con sus aguacates

En San Pedro de Montes de Oca, Óscar Vargas es mucho más que un vendedor de aguacates. Su pito rosado y su camiseta amarilla con la bandera de Costa Rica lo convierten en un personaje inconfundible, pero es su alegría la que realmente marca la diferencia.



Cada cliente que se acerca a su puesto recibe más que frutas y verduras frescas: recibe una dosis de energía positiva, de optimismo genuino. Su presencia en las calles es un recordatorio de que la felicidad se encuentra en los gestos simples y en las sonrisas compartidas.



Óscar también es un hombre de familia que disfruta bailar con su esposa y coleccionar objetos antiguos, pequeños tesoros que guardan recuerdos y tradiciones de su vida y de su comunidad. Para él, cada día es una oportunidad para celebrar lo auténtico y lo sencillo.



Su carisma, su amor por Costa Rica y su espíritu incansable lo han convertido en símbolo de una comunidad que encuentra en él un héroe cotidiano.



Lo invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

