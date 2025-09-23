San Pedro tiene un héroe cotidiano: Óscar Vargas y la alegría que reparte con sus aguacates
Su pito resuena en las calles, su camiseta luce la bandera de Costa Rica y su carisma enciende la esperanza en una comunidad que lo adoptó como símbolo de optimismo.
En San Pedro de Montes de Oca, Óscar Vargas es mucho más que un vendedor de aguacates. Su pito rosado y su camiseta amarilla con la bandera de Costa Rica lo convierten en un personaje inconfundible, pero es su alegría la que realmente marca la diferencia.
Cada cliente que se acerca a su puesto recibe más que frutas y verduras frescas: recibe una dosis de energía positiva, de optimismo genuino. Su presencia en las calles es un recordatorio de que la felicidad se encuentra en los gestos simples y en las sonrisas compartidas.
Óscar también es un hombre de familia que disfruta bailar con su esposa y coleccionar objetos antiguos, pequeños tesoros que guardan recuerdos y tradiciones de su vida y de su comunidad. Para él, cada día es una oportunidad para celebrar lo auténtico y lo sencillo.
Su carisma, su amor por Costa Rica y su espíritu incansable lo han convertido en símbolo de una comunidad que encuentra en él un héroe cotidiano.
Lo invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.