Salió de Naranjo con un balón y hoy tiene una beca en Estados Unidos para jugar y estudiar

En Naranjo, donde los caminos suelen ser más estrechos y las oportunidades parecen más lejanas, Julio Hernández decidió insistir en una idea que, para muchos, se queda en intento. La suya tomó forma con un balón en los pies y con una disciplina que fue creciendo al ritmo de cada partido.



Desde pequeño destacó en la cancha. Zurdo, delantero y con una lectura de juego que lo hacía sobresalir, fue encontrando espacios en ligas menores como Cofupa Palmares y más adelante en una filial de la Liga Deportiva Alajuelense, equipo del que también es aficionado. En ese recorrido, el talento fue solo una parte; la constancia terminó de marcar la diferencia.



Su historia también está atravesada por símbolos que lo acompañan. El número 8, por ejemplo, no es un detalle menor. Nació el 8 del 8 del 2008, una coincidencia que hoy lleva consigo como una forma de identidad dentro y fuera del terreno de juego.



Fuera de la cancha, su formación se dio en una familia numerosa, donde aprendió desde temprano el valor del esfuerzo. Es el segundo de seis hermanos, y ese entorno le exigió asumir responsabilidades que luego trasladó al deporte. En ese proceso, la figura de su abuelo se convirtió en una referencia constante, una presencia que, según él mismo reconoce, sigue marcando su camino.



Hoy, ese recorrido encuentra un punto de inflexión. Julio obtuvo una beca en Estados Unidos que le permitirá estudiar en la universidad mientras continúa desarrollando su carrera en el fútbol. No se trata de un cierre, sino de un inicio en otro contexto, donde deberá adaptarse, competir y sostener el mismo nivel de compromiso que lo llevó hasta ahí.



Su historia responde a una lógica sencilla, aunque no siempre fácil de sostener: insistir. Desde una comunidad rural hasta una oportunidad internacional, el trayecto de Julio Hernández evidencia cómo el talento, cuando se acompaña de disciplina, puede abrir caminos que parecían distantes.



Si desea conocer más sobre su historia y ver cómo ha sido su proceso, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

