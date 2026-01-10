Safari Zone: centro gastronómico donde Pokémon y la cultura ‘geek’ se comen a mordiscos

En pleno centro de Palmares existe un lugar donde la comida y la nostalgia se mezclan con personajes icónicos de la cultura geek. Se trata de Safari Zone, un centro gastronómico que rompe con lo tradicional al estar completamente ambientado en el universo de Pokémon y otras referencias del cine y el anime de los años 80, 90 y 2000.

Visitamos este espacio para conversar con su fundador, Walter Delgado, vecino de Palmares y un declarado aficionado a lo geek y al anime. Safari Zone tiene un año y dos meses de haber abierto sus puertas, y desde entonces se ha convertido en un punto de encuentro para familias, jóvenes y fanáticos de estas sagas que marcaron generaciones (ver video adjunto).

Cinco emprendimientos en un solo lugar

Lo particular de Safari Zone es que no se trata de un solo restaurante. Es un centro gastronómico que reúne cinco emprendimientos distintos, todos operando en modalidad de food truck dentro del mismo espacio. Cada uno ofrece opciones diferentes, pero todos comparten una experiencia visual y temática que transporta al visitante a otros mundos.

Pokémon es el hilo conductor del lugar, pero no el único. También hay referencias a películas, series y personajes clásicos de la cultura geek que evocan la infancia y adolescencia de quienes crecieron entre videojuegos, caricaturas y cine fantástico.

Un espacio para comer y revivir recuerdos

Safari Zone no solo vende comida; vende experiencia. Walter explica que la idea nació de unir dos pasiones: la gastronomía y el amor por este tipo de universos. El resultado es un espacio donde se puede comer, tomarse fotos, compartir en familia y revivir recuerdos a través de cada detalle decorativo.

En Palmares, Safari Zone demuestra que la creatividad también puede ser un ingrediente principal y que, a veces, sentarse a comer puede sentirse como entrar a una aventura.