Rubén McAdam probó el karate y acabó en combate con un medallista nacional

De la cámara y el micrófono al karategui y la cinta blanca. Así fue la experiencia del periodista Rubén McAdam, de Más que Noticias, quien en la sección “Yo me apunto” aceptó el reto de entrenar karate y enfrentarse al tercer mejor karateca de Costa Rica.



La cita tuvo lugar en el dojo del Sensei Sergio Cambronero, un maestro condecorado que lo recibió como a cualquier principiante: con disciplina, respeto y esfuerzo. Rubén inició desde lo más básico, recibió su cinta blanca y comenzó a descubrir el verdadero espíritu de este arte marcial.



Durante la jornada, el periodista practicó técnicas milenarias, perfeccionó movimientos y sudó la camiseta como todo un aprendiz. “Aquí todos empiezan igual, con humildad y con ganas de aprender”, le recordó el Sensei.



Tras varias horas de entrenamiento intenso, llegó el momento de la prueba final: un combate frente al tercer mejor karateca del país.



¿Pudo Rubén resistir el reto? ¿Cómo le fue en este inesperado desafío? Descúbralo en el reportaje completo que aparece en la portada del artículo.

