Rubén McAdam intenta su primer clavado olímpico: vea aquí cómo le fue

En esta ocasión, el periodista de Más que noticias, Rubén McAdam, decidió salir de su zona de confort y se apuntó a una clase de clavados olímpicos en el Palacio de los Deportes, en Heredia.

El reto no era sencillo. Durante su infancia, Rubén no aprendió a nadar y lo hizo hasta ya más grande, por lo que su técnica en la piscina todavía no es la mejor. Mucho menos había intentado un clavado, lo que convertía esta experiencia en un desafío aún mayor.

La guía estuvo a cargo de la profesora Priscilla Ramírez, entrenadora especializada del Palacio de los Deportes, quien fue la encargada de darle las primeras lecciones y enseñarle la disciplina de los clavados olímpicos.

El entrenamiento comenzó con lo más básico:

Paso 1: sentarse en el borde, mantener la espalda recta, rodillas flexionadas y lanzarse a la piscina.

sentarse en el borde, mantener la espalda recta, rodillas flexionadas y lanzarse a la piscina. Paso 2: repetir el mismo movimiento, pero ahora de pie desde la orilla.

repetir el mismo movimiento, pero ahora de pie desde la orilla. Paso 3: impulsarse con fuerza desde el borde y saltar con mayor seguridad.

impulsarse con fuerza desde el borde y saltar con mayor seguridad. Paso 4: el reto final, subirse a la plataforma y lanzarse desde ahí con la técnica oficial de competencia.

Cada etapa significó un avance en confianza y técnica, con Rubén enfrentando no solo la piscina, sino también su miedo y la falta de experiencia en este deporte.

¿Será que logró completar el clavado olímpico? Descúbralo en el video adjunto a esta nota y acompañe a Rubén en este nuevo reto de “Yo me apunto”.



