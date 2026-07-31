Rubén McAdam cambió el micrófono por las herramientas de jardinería

El reto lo esperaba en Proverde Garden Center, ubicado en Lindora de Santa Ana, un lugar donde las plantas reciben cuidados especializados para crecer sanas y llenar de vida cualquier espacio (ver video adjunto).



Su maestra en esta misión fue Jilma Ramírez, experta en plantas, quien le enseñó los principios básicos para cuidarlas correctamente y le demostró que cada especie tiene necesidades muy diferentes.



Sembrar, trasplantar, podar, regar y preparar el sustrato… Cada tarea requiere técnica, paciencia y mucha observación. Rubén descubrió que el éxito de un jardín no depende de la suerte, sino del conocimiento y la dedicación.



Entre tierra, macetas y mucho trabajo, Rubén comprobó que ser jardinero es un oficio que exige esfuerzo físico, pero también mucha pasión por la naturaleza.



Si usted está buscando plantas, árboles, flores, macetas o asesoría para su jardín, puede visitar Proverde Garden Center, en Lindora. Atienden todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde.

Para más información, puede llamar al 2282-5600 o buscarlos en redes sociales como Proverde Garden Center.