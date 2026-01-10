Rosa Herrera, “La Macha”: sabor, alegría y carácter frente al mar

En Esparza de Puntarenas vive Rosa Herrera, más conocida como “La Macha”, una mujer que contagia alegría a cualquiera que se cruce en su camino. Cocinera de corazón y espíritu incansable, es famosa por vender vigorones frente al mar, donde el sabor y la sonrisa siempre van de la mano (ver video adjunto).

Pero Rosa no solo cocina. También baila, pesca y cuenta chistes con la misma pasión con la que atiende a sus clientes. Su puesto no es solo un lugar para comer, sino un punto de encuentro lleno de risas, historias y buena energía.

Con carácter fuerte y espíritu luchador, “La Macha” es una verdadera pulseadora de la vida. Su historia refleja la esencia del Pacífico: trabajo honesto, alegría constante y una forma única de disfrutar cada día.

Rosa Herrera es prueba de que, con sabor y actitud, la vida siempre se celebra mejor frente al mar.