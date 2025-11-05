Roberta Cipri: la italiana que encontró en Costa Rica su nueva receta de vida

Nació en Roma en 1974, en medio de aromas, salsas y ollas llenas de tradición. Roberta Cipri creció viendo cocinar a su mamá y a su abuela, y desde entonces supo que la cocina sería su camino (ver video adjunto).

Durante años trabajó como chef profesional en su ciudad natal, pero su vida cambió por completo cuando vino de vacaciones a Costa Rica junto a su esposo y sus dos hijos. En medio del verde, el clima y la calidez de la gente, Roberta se enamoró del país. Tanto, que tomó una decisión radical: vender todo en Italia y mudarse aquí para empezar una nueva vida, más tranquila y en contacto con la naturaleza.

Aroma Roma: un pedacito de Italia en Costa Rica

Ya instalada en suelo tico, fundó su propio restaurante, Aroma Roma, donde prepara recetas 100% italianas, hechas con ingredientes frescos y la autenticidad que distingue su cocina. “Mucha gente cree que ha probado comida italiana, pero en realidad pocos han probado la verdadera cocina de mi país”, cuenta con una sonrisa.

En su restaurante, los clientes disfrutan desde una pasta al dente con salsa artesanal hasta postres que evocan el corazón de Roma.

Una estrella en redes sociales

Además de su restaurante, Roberta también ha conquistado el mundo digital. En TikTok se ha convertido en una sensación, compartiendo recetas tradicionales italianas, secretos de cocina y anécdotas de su vida en Costa Rica. Hoy ya suma más de un millón de seguidores, quienes la reconocen por su carisma y su autenticidad.

Con cada plato y cada video, Roberta demuestra que los sueños, como la buena pasta, se cocinan con tiempo, pasión y mucho amor.





