Repitió 13 veces una materia pero a los 47 años se graduó con honores de la universidad

A simple vista, muchos podrían pensar que Laura Herrera es profesora de la Universidad Nacional. Sin embargo, la realidad detrás de su historia es mucho más inspiradora.



A sus 47 años, esta madre de dos hijas acaba de graduarse con honores en la Licenciatura en Administración con énfasis en Recursos Humanos. Un logro que no llegó fácil ni rápido. Laura inició su carrera en 1996, y después de casi tres décadas de esfuerzo, sacrificio y perseverancia, finalmente cruzó el escenario con su título en manos y el corazón lleno de orgullo.



Repitió matemáticas 13 veces. Enfrentó obstáculos académicos, familiares y personales. Postergó sueños, sintió dudas y vivió frustraciones. Pero jamás se detuvo. Aprendió a levantarse una y otra vez, a estudiar junto a personas mucho más jóvenes y a vencer la diferencia generacional con determinación.



Hoy, su historia no solo es la de una graduación, sino la de una victoria. Una prueba de que rendirse no es opción y de que nunca es tarde para volver a intentarlo… y lograrlo.



