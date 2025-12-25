MasQN
¡Repase aquí el especial navideño de ‘Más que noticias’!
Entre cafetales y familias recolectoras, el programa volvió al pasado para mostrar cómo se vivía la Navidad cuando el trabajo y la unión marcaban diciembre.
La Navidad también se puede contar desde la memoria y las tradiciones.
En este especial de Más que Noticias (MQN), los presentadores salieron del estudio para acompañar a familias recolectoras de café y revivir cómo se celebraban las fiestas años atrás.
Entre cafetales, trabajo compartido y recuerdos, el programa mostró una Navidad marcada por el esfuerzo, la unión familiar y las costumbres que han dado identidad al país.
