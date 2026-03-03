Renunció a su trabajo y hoy pedalea por Aserrí para sostener su sueño culinario

En Aserrí, entre calles llenas de historia y tradición, hay un aroma que se abre paso desde temprano y anuncia que los sueños también pueden cocinarse. Proviene de la cocina de Daniel Vindas, conocido como Chef Vindas, un emprendedor que decidió renunciar a la seguridad de un empleo en un hotel para apostar por su propio camino gastronómico.



La decisión no fue impulsiva. Con la cuchara de su abuela como inspiración y la experiencia acumulada en cocinas profesionales, Daniel dio un salto de fe para perseguir una meta clara: abrir, algún día, su propio restaurante. Desde entonces, su casa se convirtió en el centro de operaciones donde cada receta se prepara con disciplina, dedicación y una convicción firme en el futuro.



Pizzas artesanales, arroces cargados de sabor, hamburguesas jugosas y otros platillos salen diariamente de su cocina. Una vez listos, Daniel los acomoda con cuidado y monta su bicicleta para recorrer Aserrí, entregando personalmente cada pedido. En cada trayecto no solo transporta comida; también lleva consigo un proyecto de vida construido a base de esfuerzo constante.



“No ha sido fácil”, reconoce Daniel. Emprender implica largas jornadas, sacrificios y momentos de incertidumbre. Sin embargo, asegura que el respaldo de su familia y el apoyo de sus clientes han sido el impulso necesario para continuar. Cada recomendación, cada mensaje y cada pedido representan una muestra de confianza que lo motiva a seguir.



Siempre elegante, con actitud positiva y una determinación visible en cada recorrido, Chef Vindas demuestra que la pasión y la disciplina pueden abrir camino incluso en los escenarios más desafiantes.



Quienes deseen probar sus creaciones pueden buscarlo en redes sociales como Delicias Chef Vindas o comunicarse al 8802-8045 para realizar pedidos.

Repase esta historia completa en el video que aparece en la portada de este artículo.

