Recreo Verde: una opción natural para vacacionar en Semana Santa

Si está buscando un destino para desconectarse en Semana Santa, rodeado de naturaleza, aguas termales y tranquilidad, en Marsella de Venecia existe una opción que combina descanso, aventura y bienestar: Hotel Recreo Verde Hot Springs & Spa (ver video adjunto).

Este espacio invita a los visitantes a sumergirse en un entorno natural privilegiado, donde el sonido del agua, el verde de la montaña y el aire fresco se convierten en parte de la experiencia.

Un lugar para toda la familia

Recreo Verde ofrece distintas opciones de hospedaje pensadas para todo tipo de visitantes:

9 cabañas semi equipadas, ideales para familias​.

3 habitaciones dobles, perfectas para parejas.

Área de camping, para quienes buscan una experiencia más cercana a la naturaleza.

Además, el lugar cuenta con zonas de recreación, ranchos con electricidad, agua potable y parrillas, así como espacios para disfrutar de actividades al aire libre como fútbol o voleibol de playa.