Recreo Verde: una opción natural para vacacionar en Semana Santa
Este espacio invita a los visitantes a sumergirse en un entorno natural privilegiado, donde el sonido del agua, el verde de la montaña y el aire fresco se convierten en parte de la experiencia.
Si está buscando un destino para desconectarse en Semana Santa, rodeado de naturaleza, aguas termales y tranquilidad, en Marsella de Venecia existe una opción que combina descanso, aventura y bienestar: Hotel Recreo Verde Hot Springs & Spa (ver video adjunto).
Este espacio invita a los visitantes a sumergirse en un entorno natural privilegiado, donde el sonido del agua, el verde de la montaña y el aire fresco se convierten en parte de la experiencia.
Un lugar para toda la familia
Recreo Verde ofrece distintas opciones de hospedaje pensadas para todo tipo de visitantes:
- 9 cabañas semi equipadas, ideales para familias.
- 3 habitaciones dobles, perfectas para parejas.
- Área de camping, para quienes buscan una experiencia más cercana a la naturaleza.
Además, el lugar cuenta con zonas de recreación, ranchos con electricidad, agua potable y parrillas, así como espacios para disfrutar de actividades al aire libre como fútbol o voleibol de playa.
Uno de sus mayores atractivos son las aguas termales minero-medicinales, reconocidas por muchos visitantes como unas de las mejores del país.