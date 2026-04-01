EN VIVO
Clock

de HS

MasQN

Recreo Verde: una opción natural para vacacionar en Semana Santa

Este espacio invita a los visitantes a sumergirse en un entorno natural privilegiado, donde el sonido del agua, el verde de la montaña y el aire fresco se convierten en parte de la experiencia.

Por Rubén McAdam 31 de marzo de 2026, 18:45 PM

Si está buscando un destino para desconectarse en Semana Santa, rodeado de naturaleza, aguas termales y tranquilidad, en Marsella de Venecia existe una opción que combina descanso, aventura y bienestar: Hotel Recreo Verde Hot Springs & Spa (ver video adjunto).

Este espacio invita a los visitantes a sumergirse en un entorno natural privilegiado, donde el sonido del agua, el verde de la montaña y el aire fresco se convierten en parte de la experiencia.

Un lugar para toda la familia

Recreo Verde ofrece distintas opciones de hospedaje pensadas para todo tipo de visitantes:

  • 9 cabañas semi equipadas, ideales para familias​.
  • 3 habitaciones dobles, perfectas para parejas.
  • Área de camping, para quienes buscan una experiencia más cercana a la naturaleza.

Además, el lugar cuenta con zonas de recreación, ranchos con electricidad, agua potable y parrillas, así como espacios para disfrutar de actividades al aire libre como fútbol o voleibol de playa.


Naturaleza y bienestar

Uno de sus mayores atractivos son las aguas termales minero-medicinales, reconocidas por muchos visitantes como unas de las mejores del país.

A esto se suma su spa Arrullos del Río, un espacio pensado para el descanso, cuyo nombre nace del sonido natural del Río Toro, que acompaña la experiencia de relajación.

Senderos y gastronomía

Para quienes disfrutan caminar y explorar, Recreo Verde cuenta con senderos naturales que permiten conectarse con la biodiversidad de la zona.

Después del recorrido, el visitante puede disfrutar de un restaurante con gastronomía costarricense, ideal para cerrar el día con sabores tradicionales.

En Semana Santa, opciones como Recreo Verde recuerdan que no siempre hay que ir lejos para encontrar descanso. A veces, basta con dejarse llevar por la naturaleza… y escuchar el río.

InstagramTeleticacom

Tags
Más notas