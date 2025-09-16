Recetario de Más que Noticias: Miel de tacaco con chile

Del amargor del tacaco al dulzor de la miel, así nació una receta que sorprende por su sencillez y autenticidad. Doña Olga Monge, inspirada por su padre —un apasionado del fruto del tacaco—, decidió darle un giro inesperado a la semilla más popular de los cafetales costarricenses.



La preparación es práctica, pero llena de matices. Se necesitan tacacos frescos, miel de abeja pura, dos chiles habaneros cortados a la mitad y media taza de agua. Los tacacos se cocinan primero en agua hirviendo hasta suavizarse. Luego, en otra olla, se integran la miel, el chile y el agua a fuego medio. Finalmente, se incorporan los tacacos para que absorban el dulzor y el picante.



El resultado es una miel con un contraste único: lo amargo del tacaco, lo dulce de la miel y el toque picante del chile habanero. Más que un platillo, es una receta que guarda historia, memoria y tradición, mostrando cómo la cocina costarricense se reinventa sin perder sus raíces.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada.

