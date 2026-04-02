Pueblo Nuevo de Zarcero: 45 años de fe y tradición en su viacrucis de Semana Santa

En la comunidad de Pueblo Nuevo de Zarcero, la Semana Santa no solo se conmemora… se vive. Desde hace 45 años consecutivos, un grupo de familias se organiza para llevar a cabo el tradicional viacrucis, una representación que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los eventos más esperados del cantón (ver video adjunto).

Una tradición que une a la comunidad

Todo comenzó gracias a la iniciativa del maestro Nelson Durán, quien impulsó esta actividad con el objetivo de fortalecer la fe y la unión entre vecinos. Hoy, décadas después, la tradición sigue más viva que nunca.

En una comunidad de aproximadamente 250 familias, cada año decenas de personas se involucran en la organización, preparación y puesta en escena de cada estación del viacrucis.

Cada vez más visitantes

Lo que inició como una actividad local hoy atrae a más personas de distintos puntos del cantón, quienes llegan para observar las representaciones y acompañar el recorrido.

Las escenas, los personajes y el compromiso de quienes participan han hecho que este viacrucis gane reconocimiento con el paso de los años.

Detrás de la organización

La coordinación está a cargo de Flora Araya, junto a vecinos como Fabián Carranza y Anastacio Sánchez, quienes forman parte del equipo que hace posible que cada detalle esté listo para ese día.

Desde vestuarios hasta recorridos, todo se prepara con semanas de anticipación.

Una cita cada Viernes Santo

El viacrucis se realiza cada Viernes Santo a las 9 a. m., momento en que la comunidad se reúne para revivir una de las tradiciones más significativas de la fe cristiana.

En Pueblo Nuevo, la Semana Santa no pasa desapercibida. Se camina, se actúa, se comparte… Y, sobre todo, se mantiene viva una tradición que ha unido generaciones durante casi medio siglo.