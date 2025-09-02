Poás guarda un espacio donde la naturaleza se mezcla con pruebas de resistencia

En Poás de Alajuela, escondida entre montañas, se encuentra Finca Koki, un lugar donde la naturaleza y la aventura se fusionan en una experiencia inolvidable. Hasta los periodistas de Más que Noticias se animaron a poner a prueba su resistencia en este destino.



La visita de Rubén McAdam inició con un momento de serenidad frente a una laguna natural de 13 metros de profundidad, cuya belleza impresiona a cualquiera. Sin embargo, aquel respiro de calma solo fue el inicio de un recorrido lleno de sorpresas.



Entre senderos y cataratas, la finca ofrece actividades para todos los gustos. Una de ellas es el tubbing: deslizarse sobre una llanta en un canal de agua que se extiende por tres kilómetros y alcanza un metro de profundidad. La frescura del agua y el entorno boscoso convierten esta experiencia en un descanso para cuerpo y mente.



El recorrido también invita a conectarse con la vida del campo gracias a la granja de animales, un espacio pensado para la familia y para quienes buscan un ambiente tranquilo, rodeado de aire puro y naturaleza.



Pero no todo fue relajación. Llegó la hora de enfrentar el mayor desafío: la pista de obstáculos. Allí, la naturaleza se transformó en escenario de un reto uno contra uno, en el que la fuerza, la agilidad y la determinación fueron claves para superar cada prueba.



¿Cómo le fue a Rubén en esta experiencia extrema? La respuesta está en el reportaje que está en la portada de este artículo.

