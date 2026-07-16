"Pinto": el toro de 600 kilos que conquista las calles de Cariari

"Pinto" pesa cerca de 600 kilogramos y se convirtió en una de las principales atracciones de Cariari. Cada domingo recorre las calles junto a su dueño y despierta la curiosidad de vecinos y visitantes.

Jeison Enríquez Obando adquirió al animal hace tres años y medio. Desde entonces mantiene un vínculo muy especial con él (ver video de 'Más que Noticias' adjunto en la portada).

El propietario explica que "Pinto" tiene un temperamento tranquilo y disfruta los paseos por la comunidad. Muchas familias aprovechan el recorrido para tomar fotografías y conocer al enorme bovino.

Aunque ya pesa alrededor de 600 kilos, "Pinto" continúa en crecimiento. Su alimentación incluye concentrado, silo, miel y sal para mantener un buen estado de salud.

Los paseos dominicales fortalecieron el cariño de la comunidad hacia el animal. Pinto pasó de ser el toro de una finca a convertirse en un personaje muy reconocido dentro de Cariari.