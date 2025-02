Pesca de Truchas Yiye, un paraíso en las faldas del Volcán Poás

En Bajos del Toro, Sarchí, Alajuela, se encuentra un lugar que ha cautivado tanto a locales como a visitantes: Pesca de Truchas Yiye (ver nota completa en el video adjunto).

Este restaurante y centro de pesca, dirigido por Gilbert Rojas, más conocido como “Yiye”, se ha convertido en un referente para aquellos que buscan disfrutar de la naturaleza y saborear la mejor trucha en un ambiente único.

Ubicado a 25 kilómetros del centro de Sarchí, Pesca de Truchas Yiye abrió sus puertas hace nueve años. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa, hoy se ha convertido en un destino popular, donde los visitantes no solo disfrutan de la pesca de truchas en las cristalinas aguas que rodean la propiedad, sino que también saborean los deliciosos platillos preparados con el mismo pescado que ellos mismos han capturado.

Gilbert, quien heredó el terreno de su abuelo, y su yerno, Dauver Espinoza, viven casi al final de la calle González, un lugar que les ofrece impresionantes vistas del Volcán Poás y una atmósfera tranquila y rodeada de montañas y neblina. Este paraíso natural es el hogar de ambos, quienes trabajan juntos en el restaurante, ofreciendo un servicio de calidad y creando un ambiente familiar y acogedor para sus visitantes.

La historia de Dauver es particularmente especial. La montaña le salvó la vida de manera literal. Si no fuera por su amor por el lugar y por lo que significa para él, no estaría contando esta historia. La conexión con la naturaleza y con la tierra es tan fuerte que este destino no solo es un negocio, sino también una pasión.

Si desea disfrutar de un día de pesca, rodeado de la belleza de la montaña y la tranquilidad del lugar, Pesca de Truchas Yiye es el sitio perfecto para visitar.

Para más información, puede comunicarse a los teléfonos 8975-2645 u 8462-2932, o seguirlos en sus redes sociales bajo el nombre Pesca de Truchas Yiye.