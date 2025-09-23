Periodista de ‘Más que noticias’ recibe mención honorífica del Colper

El periodista Rubén Mcadam, del programa Más que noticias (MQN), recibió una mención honorífica en la Semana de la Comunicación del Colegio de Periodistas (Colper).

Según explicó el joven comunicador a Teletica.com, se trata de una investigación de la Universidad Latina, donde él estudia, que realizó junto a sus compañeras Anna Lucía Romero y Abril León Chaves.

Fueron cuatro meses de trabajo investigativo sobre la evolución del veganismo en Costa Rica y la cadena de sufrimientos que pasan los animales en las industrias cárnicas del país, según contó Mcadam.

“Recibir esta mención de honor como estudiantes de Periodismo, de parte del Colegio de Periodistas, es un gran orgullo y una motivación enorme para seguir creyendo en el poder transformador de esta profesión. Este reconocimiento nace de un trabajo de investigación que realizamos Anna Lucía Romero, Abril León y mi persona durante casi cuatro meses sobre la evolución del movimiento vegano en Costa Rica y sobre la cadena de sufrimiento animal que hay detrás de la producción de alimentos cárnicos.

“Fue un proyecto académico, hecho inicialmente para la universidad, pero tiempo después decidimos enviarlo al Colegio para que lo evaluaran”, explicó.

El periodista de MQN destacó la importancia del trabajo en equipo y de hacer las cosas con “ética y con pasión, para dejar huella en la sociedad”.

“El hecho de que hoy se nos reconozca con una mención de honorífica demuestra que cuando se trabaja con compromiso y rigurosidad, los resultados trascienden el aula. Y quiero dejar claro que este premio no es individual, es de equipo: lo comparto con dos mujeres extraordinarias, a quienes admiro y respeto profundamente.

“Anna Lucía Romero, además de ser mi pareja, es la periodista más talentosa que he conocido; ella me inspira a ser mejor profesional y me motiva, en lo personal, a ser mejor ser humano. Y Abril León, una periodista igualmente talentosa, comprometida y apasionada, con quien he aprendido muchísimo y a quien considero una gran colega y amiga. Ellas son parte fundamental de este reconocimiento y me honra poder crecer a su lado”, agregó.

Por último, Mcadam agredeció a Giorgos Katsavavkis, quien fue su profesor, mentor y “un guía indispensable en este proceso”.