Patricia Zavala: la reina de la fritanga nicaragüense en Barrio México

En Barrio México, hace 22 años, doña Patricia Zavala comenzó a hacer historia con su restaurante Fritangas Patricia, un lugar que rápidamente se convirtió en un referente de la gastronomía nicaragüense en Costa Rica (ver nota completa en el video adjunto).



Con una receta que ha pasado de generación en generación y una dedicación que la convierte en un símbolo de hospitalidad, esta mujer que es conocida como “Tía” ha logrado ganarse el cariño de sus clientes, quienes además de disfrutar de una excelente fritanga, se contagian de su contagiosa alegría y carisma.



En su restaurante, se pueden encontrar desde los clásicos nacatamales y vigorones, hasta las irresistibles quesadillas, todos elaborados con la misma pasión y cuidado que hace más de dos décadas.



Una de las características que hace única a doña Patricia es su afición por los dichos de su tierra natal. “Se descachimbó” es uno de los más repetidos en su léxico, y con él, transmite a sus clientes el espíritu alegre y relajado que la caracteriza.



Pero no todo es negocio para ella. Su corazón generoso la lleva a regalar comida a los habitantes de la calle, un acto de solidaridad que refleja su profundo compromiso con la comunidad. En más de una ocasión, ha extendido una mano amiga a quienes más lo necesitan, mostrando que su labor no solo se limita a la cocina, sino también a tender puentes de apoyo y humanidad.



¿Curioso por saber cuál es su plato estrella? No dude en llamarla al celular 8952-0689.