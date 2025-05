Patina mientras graba: el estilo único de este camarógrafo de Teletica

Fernando Lafuente, mejor conocido como “Lafu”, es camarógrafo de Teletica desde hace 12 años. Pero su historia en la televisión va más allá: ya suma más de 24 años de experiencia detrás de cámaras.



Lo que lo hace diferente no es solo su talento para capturar buenas tomas, sino la forma en que lo hace. “Lafu” graba en patines. Sí, literalmente rueda mientras trabaja, lo que le permite hacer movimientos más fluidos y lograr imágenes dinámicas y únicas.



Su estilo no solo mejora las tomas, también mejora el ambiente. Con su sentido del humor y actitud positiva, especialmente en los turnos nocturnos, “Lafu” se ha ganado el cariño y respeto de sus compañeros.



Es de los que aportan con profesionalismo, pero también con alegría. Un ejemplo claro de cómo se puede trabajar bien y al mismo tiempo hacer que todos a su alrededor lo pasen mejor.



“Lafu” no solo registra lo que ocurre; también deja su sello en cada historia que graba. Conózcalo en el reportaje que aparece en la portada de este texto.