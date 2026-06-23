Oficina mundialista de Robin se convierte en sensación en la Municipalidad de Tibás

Lo que para muchos es una simple afición, para Robin Madriz se ha convertido en una verdadera pasión de vida. Este vecino de Tibás y colaborador de la municipalidad de ese cantón ha dedicado años a reunir una impresionante colección de artículos deportivos que hoy llaman la atención de todos los que visitan su lugar de trabajo.

Balones, camisetas, vasos, trofeos, banderas y toda clase de recuerdos relacionados con el deporte forman parte de una colección que no deja de crecer. Cada objeto tiene una historia especial y representa un momento de emoción para Robin, quien disfruta compartir su entusiasmo con compañeros de trabajo y visitantes (ver video adjunto).

Su amor por el fútbol y por los grandes eventos deportivos lo llevó a dar un paso más allá. Decidió transformar su oficina en un espacio completamente ambientado con temática mundialista. Las paredes, los recuerdos y la decoración reflejan la pasión que siente por este deporte, convirtiendo el lugar en un atractivo que despierta la curiosidad y admiración de quienes llegan a conocerlo.

Esa dedicación tuvo una recompensa inolvidable. Gracias a una de las iniciativas relacionadas con su decoración mundialista, Robin logró ganar un viaje para ver jugar a Francia, una experiencia que recuerda con enorme emoción y que reforzó aún más su amor por el fútbol.

Lo más sorprendente es que gran parte de los artículos que forman su colección no han sido comprados. Robin asegura que muchos de ellos los ha obtenido gracias a rifas en las que ha tenido la fortuna de resultar ganador. Con paciencia y perseverancia, ha ido sumando piezas que hoy convierten su colección en algo único.

Más que una oficina decorada, el espacio de Robin es una muestra de cómo una pasión puede llenar de alegría la vida cotidiana. Entre banderas, camisetas y recuerdos deportivos, este tibaseño demuestra que cuando se hace algo con entusiasmo, los sueños y las oportunidades siempre encuentran la forma de llegar.