Ocho niños y una marimba que sueña alto: la Escuela Fidel Chaves llega a la final del FEA

En La Ribera de Belén, hay un grupo de niños que sostiene entre sus manos algo más que madera y teclas afinadas: sostienen un pedazo vivo de la historia musical del país. Son los integrantes del ensamble de marimba de la Escuela Fidel Chaves, dirigidos por el profesor Pedro Hernández Rojas, quienes acaban de clasificar a la final nacional del Festival Estudiantil de las Artes 2025 con una pieza que no existía hasta que ellos decidieron componerla.



El grupo está formado por ocho jóvenes que han pasado un año entero aprendiendo a escuchar, a coordinar, a respirar en conjunto.

Ahí están Abraham López en el tambor; Jorge Solera en las congas; Juan Pablo Víquez en la percusión; Marypaz Rivera, Violet Solano, Santiago Rodríguez y Felipe Alfaro en las marimbas.



Son niños que descubrieron que la tradición puede latir con fuerza nueva si uno se atreve a tocarla con respeto y curiosidad. Ensayan dos veces por semana, llevando en cada práctica el peso dulce de la disciplina y el entusiasmo de saber que representan algo más que a sí mismos. Representan a su escuela, a su comunidad y a un instrumento que ha acompañado al país durante generaciones.



La marimba, símbolo nacional, es un sonido que forma parte del alma costarricense. Está en las fiestas, en los bailes, en los recuerdos. Y ahora también está en la composición inédita que estos estudiantes crearon para conquistar al jurado regional y ganarse un lugar en la final nacional del FEA. Una pieza propia, hecha desde la escuela, desde la infancia y desde la identidad.



Para Belén, este logro es más grande que un premio. Es una demostración de que la educación artística sigue siendo un camino posible para preservar raíces y construir nuevas historias. La Escuela Fidel Chaves lo celebra con orgullo, mientras estos jóvenes músicos afinan sus manos y sus sueños para el escenario que los espera.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

