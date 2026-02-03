Niños de Barva convierten el reciclaje en una lección de ingenio y futuro

Tres niños de una escuela en Barva de Heredia demostraron que la creatividad y el trabajo en equipo pueden convertirse en una herramienta concreta para el cuidado del ambiente. Con el acompañamiento y el apoyo total de su maestra, los estudiantes idearon y construyeron un robot reciclador, un proyecto desarrollado directamente en el aula como parte de una iniciativa educativa.



El robot funciona mediante un motor que permite el movimiento de sus ruedas a través de un control remoto, así como una espiga giratoria ubicada en la parte frontal. Este mecanismo es el encargado de recoger la basura que se encuentra en el piso, facilitando la limpieza de los espacios comunes del centro educativo.



La mayor parte de la carrocería del robot fue confeccionada con materiales reciclados, reforzando el mensaje ambiental que los niños buscan transmitir con su creación. Durante su funcionamiento, la espiga giratoria deposita los residuos en un contenedor incorporado en la estructura del robot, lo que permite recolectar la basura de forma ordenada y eficiente.



La iniciativa no solo fomenta la conciencia ambiental, sino que también impulsa el aprendizaje práctico, la colaboración y la innovación desde edades tempranas, demostrando que la educación puede ser un motor de cambio cuando se conecta con la realidad cotidiana.



Para conocer más detalles de este proyecto y ver el robot en acción, se invita al lector a repasar el reportaje en el video que aparece en la portada de este artículo.

