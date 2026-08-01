Naturaleza, paz y aventura: así se disfruta Chirraca de la Selva

Si lo que busca es desconectarse de la rutina y reconectarse con la naturaleza, en Acosta hay un destino que lo tiene todo. Chirraca de la Selva invita a disfrutar en familia de un rincón donde la tranquilidad y los paisajes son los protagonistas (ver video adjunto).

Lo que hace algunos años fue un cafetal, hoy se transformó en una finca turística rodeada de cataratas, piscinas naturales, ríos, senderos, animales y una abundante flora y fauna que enamora a quienes la visitan. Cada recorrido ofrece vistas impresionantes y un ambiente de paz difícil de encontrar.

Además de caminar entre la naturaleza, los visitantes pueden hospedarse en el lugar y disfrutar de su restaurante, ideal para compartir un buen almuerzo después de un día de aventura.

Chirraca de la Selva es una invitación a respirar aire puro, crear recuerdos en familia y descubrir los tesoros naturales que esconde Acosta.

Para más información, puede comunicarse al 2410-0056.



