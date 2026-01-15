Nana’s Apretados Gourmet: el emprendimiento familiar que se reinventó tras la pandemia

Cuando la pandemia obligó a cerrar salones y suspender eventos, Ana Jiménez Arroyo se enfrentó, como muchos costarricenses, a la incertidumbre laboral. En ese momento se desempeñaba como organizadora de eventos, un sector que se detuvo por completo de un día para otro. Lejos de rendirse, decidió reinventarse desde casa (ver video adjunto).

Así nació Nana’s Apretados Gourmet, un emprendimiento familiar inspirado en un postre cargado de recuerdos. Los apretados eran algo que Ana solía preparar con frecuencia para sus hijas cuando eran pequeñas, una receta sencilla, casera y llena de cariño.

Del recuerdo a la innovación

Esta vez, Ana decidió ir más allá. Tomó la receta tradicional y le dio un giro creativo: nuevas combinaciones de sabores, ingredientes distintos y una presentación moderna, muy diferente a la del apretado clásico.

El resultado fue un postre que conecta la nostalgia con la innovación, pensado no solo para endulzar, sino para ofrecer una experiencia distinta. Poco a poco, el proyecto fue creciendo y consolidándose como un emprendimiento familiar que nació en medio de la crisis, pero que se sostuvo gracias al esfuerzo y la creatividad.

Un ejemplo de reinvención

Nana’s Apretados Gourmet es reflejo de cómo muchas familias costarricenses encontraron en la cocina una forma de salir adelante. Lo que empezó como una solución ante la emergencia, hoy es un proyecto que sigue creciendo y conquistando paladares.

Quienes deseen conocer más sobre este emprendimiento pueden encontrarlo en Facebook como Nana’s Apretados Gourmet.

La historia de Ana demuestra que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para crear algo nuevo… especialmente cuando se hace con amor.