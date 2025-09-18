Mujeres de Puntarenas: justicia y deporte que dejan al país en alto

En el marco de las fiestas patrias, celebramos a dos mujeres que, desde diferentes generaciones y escenarios, representan lo mejor de Costa Rica: integridad, pasión y amor por su tierra natal, Puntarenas.



Doña Elizabeth Odio, figura clave en la defensa de los derechos humanos, ha dejado una huella imborrable como jurista internacional, educadora y referente ético. Su vida, guiada por una firme convicción democrática, nos recuerda la importancia de construir justicia más allá de nuestras fronteras.



Y desde las playas del Pacífico Sur, Leilani McGonagle ha llevado el nombre del país a lo más alto del surf mundial. Su disciplina y entrega reflejan un espíritu de independencia que se forja día a día, como el de Odio, con valentía, compromiso y un profundo orgullo por sus raíces costarricenses.

