Moisés Corrales: el maratonista que venció las drogas y hoy corre disfrazado de chef

En La Sabana, entre familias, vehículos y ciclistas, hay un corredor que llama la atención desde lejos. Lleva puesto un traje de chef, corre con un sartén en la mano y pareciera que jamás se le va a caer el platillo imaginario que carga. Se trata de Moisés Corrales, un atleta de Alajuelita cuya historia va mucho más allá de su llamativo disfraz.



Hace algunos años, Moisés trabajaba como repartidor en un restaurante, sin imaginar que aquella rutina marcaría su imagen actual como corredor. Pero su verdadero triunfo no se encuentra en los kilómetros recorridos, sino en el camino del que logró salir: las drogas.



Antes de convertirse en un habitual de maratones y medias maratones, Moisés estuvo inmerso en las adicciones. Fue el deporte el que lo rescató, lo transformó y le devolvió el sentido a su vida.



Hoy no solo corre como chef. También ha participado disfrazado de Santa Claus, de cavernícola y de otros personajes que sacan sonrisas a los espectadores. Detrás de cada disfraz, hay un mensaje profundo: es posible cambiar, levantarse y correr hacia una mejor versión de uno mismo.



El caso de Moisés Corrales es testimonio de que el deporte no solo entrena el cuerpo. También puede sanar el alma.



Conozca todos los detalles de su historia en el video que está en la portada de este artículo.