ModoViajeroCR, el emprendimiento tico que transformó un mapa en un proyecto de viajes

Viajar siempre es una experiencia única y, cada vez más, las personas buscan hacerlo con los accesorios que faciliten la aventura. Con esa idea nació en 2017 ModoViajeroCR, un emprendimiento costarricense creado por Lena Chacón y Carla Vega, dos amantes de la exploración que decidieron transformar su pasión en una tienda pensada para quienes disfrutan conocer el mundo.



Su primer producto fue un mapa raspable del mundo, ideal para llevar un registro visual de cada destino recorrido. Lo que comenzó como un detalle creativo se transformó en una propuesta que pronto captó la atención de viajeros dentro y fuera del país.



Con el paso de los años, el proyecto evolucionó. Primero funcionó como una tienda virtual y, gracias a la respuesta de los clientes, se consolidó en un espacio físico en el centro comercial San Francisco de Heredia. Hoy, ModoViajeroCR ofrece una amplia variedad de accesorios innovadores y prácticos diseñados para acompañar a exploradores en cada recorrido.



En poco tiempo, lo que fue una idea casera se convirtió en un punto de referencia para los amantes de los viajes en Costa Rica, con un sello local que refleja creatividad, constancia y pasión por la aventura.

Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

Si desea contactarlas, puede hacerlo al WhatsApp 8421-4603 o seguirlas en redes sociales como @modoviajerocr.



