"Milo Pana" comparte la receta del pastel de cebolla que salvó su panadería

En una nueva entrega de El Recetario, visitamos a uno de los panaderos más conocidos de TikTok: “Milo Pana”. Detrás de este personaje se encuentra Antonio Cerdas, quien ha conquistado las redes sociales con su carisma, sus ocurrencias y, por supuesto, sus recetas. Esta vez nos abrió las puertas de su panadería para enseñarnos a preparar uno de los productos más populares de su negocio. Se trata del famoso pastel de cebolla (ver video adjunto).

Para elaborar esta receta se necesita harina, levadura, queso rallado, salsa de queso cheddar, cebolla y mostaza. La combinación da como resultado un pastel salado, suave y lleno de sabor, que se convirtió en uno de los favoritos de sus clientes. Sin embargo, detrás de su popularidad existe una historia mucho más profunda. Para Antonio, este producto representa el momento en el que su vida y su negocio comenzaron a cambiar.

La receta que llegó en el momento indicado

Hace algunos años, su panadería atravesaba una situación económica muy complicada y estaba a punto de cerrar. En medio de aquella incertidumbre, otro panadero decidió compartirle la receta del pastel de cebolla. Antonio comenzó a prepararlo y, poco a poco, el producto se volvió muy conocido entre los habitantes de su pueblo. La respuesta de los clientes permitió que el negocio prosperara y que él pudiera seguir adelante.

Desde entonces, el pastel de cebolla ocupa un lugar muy especial dentro de su panadería. No es únicamente una receta exitosa, sino también el recuerdo de la persona que le tendió una mano cuando más lo necesitaba.

Hoy, "Milo Pana" comparte ese conocimiento con la misma cercanía que lo caracteriza en redes sociales. Para conocer el procedimiento completo y todos los consejos del panadero, puede observar el video adjunto a esta nota.

